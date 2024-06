Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag nahezu unbewegt

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 179,73 USD an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 179,73 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 180,88 USD. Bei 178,91 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 180,11 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.077.156 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 24.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.07.2023 (115,36 USD). Mit einem Kursverlust von 35,81 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,343 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 182,38 USD an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 80,47 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 69,70 Mrd. USD umgesetzt.

Am 23.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,55 USD fest.

