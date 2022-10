Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) fällt am Vormittag tief

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 6,3 Prozent auf 98,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 98,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,70 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 13.046 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 134,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,02 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 3,25 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 139,29 USD.

Am 26.07.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.685,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 31.01.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktien dennoch höher: Indien verhängt Bußgeld gegen Google-Mutter

Ausblick: Alphabet gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Alibaba-Chef Jack Ma: Vom Verlierertyp zum Milliardär - Warum sich Aufgeben nicht lohnt