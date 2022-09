Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteuert sich am Dienstagvormittag

Um 09:22 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 102,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 102,88 EUR. Mit einem Wert von 102,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 485 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 23,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 7,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 140,00 USD.

Am 26.07.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 61.880,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.685,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,21 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

