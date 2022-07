Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Vormittag seitwärts

Bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ließ sich um 28.07.2022 09:22:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 110,22 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 110,26 EUR aus. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 110,22 EUR nach. Bei 110,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.039 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 15,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 575,71 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 55.314,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,27 USD im Jahr 2022 aus.

