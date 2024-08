Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 163,06 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 163,06 USD abwärts. Bei 163,02 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 165,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 555.733 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 191,75 USD an. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 17,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 120,21 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,28 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,386 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 204,71 USD.

Am 23.07.2024 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 74,60 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 84,64 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2024 terminiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 7,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

