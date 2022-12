Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag in Rot

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,6 Prozent auf 82,58 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 82,52 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 83,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.865 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 134,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 38,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 81,04 EUR fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 1,90 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 131,43 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

