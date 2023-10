Alstom Aktie News: CAC 40 Aktie Anleger schicken Alstom am Nachmittag tief südwärts

So bewegt sich Alstom

Die Aktie von Alstom gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Alstom-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 6,9 Prozent auf 12,67 EUR.

Um 16:07 Uhr fiel die Alstom-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 6,9 Prozent auf 12,67 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Alstom-Aktie bis auf 12,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,70 EUR. Zuletzt wechselten 202.238 Alstom-Aktien den Besitzer.

Bei 28,38 EUR markierte der Titel am 27.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 124,08 Prozent. Am 06.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alstom-Aktie bei 27,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alstom am 25.07.2023. Alstom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.223,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.916,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 15.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Alstom möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,53 EUR je Aktie in den Alstom-Büchern.

