IPO: DoorDash wird bei Börsengang offenbar noch optimistischer

Das Unternehmen aus San Francisco wolle seine neuen Aktien mindestens zu einem Preis am oberen Ende der bereits angehobenen Spanne losschlagen, berichtete das "Wall Street Journal" am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. DoorDash hatte die Preisspanne erst am Freitag von 75 bis 85 US-Dollar auf 90 bis 95 Dollar angehoben. Nun könnte das Unternehmen womöglich noch mehr Geld hereinholen.

Die Branche hatte zuletzt von den Auswirkungen der Corona-Krise profitiert. Die Führung von DoorDash glaubt, dass dieser Trend weiterhin anhält. Nach den bisherigen Plänen will DoorDash mit der Ausgabe von 33 Millionen Anteilen bis zu 3,1 Milliarden Dollar erlösen. Damit würde die Gesellschaft an der Börse mit bis zu 36 Milliarden Dollar (knapp 30 Mrd Euro) bewertet. Die Aktien sollen ab diesem Mittwoch in New York gehandelt werden.

Auch bei dem Essenslieferdienst Delivery Hero mit Sitz in Berlin sind die Umsätze zuletzt kräftig in die Höhe gesprungen. Der Konzern ist in rund 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika vertreten, hat sein früheres Deutschland-Geschäft (Foodora, Lieferheld, Pizza.de) allerdings an den Rivalen Just Eat Takeway (Lieferando) verkauft. Delivery Hero ist seit dem Sommer im deutschen Leitindex DAX gelistet und kam zuletzt auf eine Marktkapitalisierung von rund 20 Milliarden Euro.

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

