Amazon Aktie News: Amazon schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Im Frankfurt-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 09:22 Uhr 2,4 Prozent. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2.384,00 EUR. Bei 2.379,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 149 Amazon-Aktien.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3.322,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,40 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2.260,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 3.866,11 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 28.04.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie von -7,56 USD gegenüber 15,79 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 116.444,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 108.518,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2022 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2023 55,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

