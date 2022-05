Amazon Aktie News: Amazon zieht am Donnerstagnachmittag an

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.225,00 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 05.05.2022 16:22:00 Uhr 0,2 Prozent auf 2.272,00 EUR. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2.365,00 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2.365,00 EUR. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 8.161 Aktien.

Bei 3.321,00 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 31,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.05.2022 bei 2.254,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,78 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3.866,11 USD für die Amazon-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 28.04.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -7,56 USD. Im Vorjahresquartal hatten 15,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 116.444,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 108.518,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 54,99 USD je Aktie belaufen.

