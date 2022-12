Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittwochmittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Amazon 84,29 EUR

-0,20% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 84,26 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 84,01 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 84,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 49.192 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 08.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 157,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 46,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,01 EUR. Dieser Wert wurde am 07.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 0,30 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 517,70 USD.

Am 27.10.2022 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,28 USD gegenüber 0,31 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,70 Prozent auf 127.101,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 110.812,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0,096 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Netflix-Aktie gibt nach: Studie sieht steigende Bedeutung von werbefinanziertem Streaming

Amazon-Aktie im Minus: Amazon will weiter Doku über deutsche Fußball-Nationalmannschaft produzieren

November 2022: Analysten sehen bei Amazon-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com