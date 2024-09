Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Amazon zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 175,23 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amazon-Aktie bei 175,33 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 174,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.126.667 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 201,20 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,82 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,35 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 224,29 USD.

Amazon ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 147,98 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 134,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2024 4,73 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

