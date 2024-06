Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Amazon

Amazon im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 186,00 USD.

Die Amazon-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 186,00 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 185,41 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 187,06 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.000.262 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 10.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 191,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 3,06 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,35 USD. Mit einem Kursverlust von 36,37 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 210,50 USD für die Amazon-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 30.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,00 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 143,31 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 127,36 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Amazon wird am 25.07.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2024 4,57 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

