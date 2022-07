Amazon Aktie News: Amazon am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Amazon 115,66 EUR

Das Papier von Amazon befand sich um 26.07.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,1 Prozent auf 115,50 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 114,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 114,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 56.287 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 166,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 30,44 Prozent Luft nach oben. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 94,39 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 22,36 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.280,40 USD je Amazon-Aktie aus.

Amazon ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 116.444,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.518,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Amazon am 28.07.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Amazon rechnen Experten am 27.07.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 0,583 USD je Aktie aus.

