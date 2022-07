Amazon Aktie News: Amazon legt am Mittwochmittag zu

Aktien in diesem Artikel Amazon 114,48 EUR

Die Amazon-Aktie konnte um 27.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 115,16 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 116,22 EUR. Bei 115,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.727 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 30,65 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 94,39 EUR. Abschläge von 22,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 927,40 USD.

Am 28.04.2022 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Amazon ein Ergebnis je Aktie von 0,79 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 116.444,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 108.518,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,597 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

