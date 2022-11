Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Amazon 90,80 EUR

0,96% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 91,25 EUR zu. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 92,04 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,63 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 80.686 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 160,75 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 43,23 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.11.2022 bei 86,32 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 5,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 520,70 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 27.10.2022. In Sachen EPS wurden 0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,31 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 127.101,00 USD umgesetzt, gegenüber 110.812,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,097 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Netflix: Beim Serien- und Filmeschauen Geld verdienen

Bernstein-Analysten: Polygon-Blockchain wird Web3-Gewinner

Amazon-Aktie fester: Verdi-Streik bei Amazon Leipzig am Black Friday - Internationale Anti-Amazon-Kundgebungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Benny Marty / Shutterstock.com