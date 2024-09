Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Montagnachmittag nahezu unverändert

Notierung im Blick

Die Aktie von Amazon zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Amazon-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 188,00 USD.

Die Amazon-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 188,00 USD. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 188,48 USD zu. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 186,51 USD. Bei 186,90 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.473.642 Amazon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (201,20 USD) erklomm das Papier am 09.07.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 7,02 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 118,35 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 224,29 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 01.08.2024. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 0,66 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 147,98 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 134,38 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,74 USD je Amazon-Aktie.

