AMC Entertainment A Aktie News: Bären lasten am Mittag auf AMC Entertainment A

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AMC Entertainment A. Die AMC Entertainment A-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 21,8 Prozent auf 1,86 EUR ab.

Die AMC Entertainment A-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr um 21,8 Prozent auf 1,86 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte AMC Entertainment A-Aktie bei 1,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,15 EUR. Von der AMC Entertainment A-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 371.838 Stück gehandelt.

Am 24.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 11,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMC Entertainment A-Aktie 503,23 Prozent zulegen. Am 23.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,72 Prozent.

Am 08.08.2023 äußerte sich AMC Entertainment A zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,41 Prozent auf 1.347,90 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.199,10 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte AMC Entertainment A am 09.11.2023 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,295 USD je AMC Entertainment A-Aktie.

