AMC Entertainment A Aktie News: AMC Entertainment A verzeichnet am Mittwochnachmittag herbe Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMC Entertainment A. Die AMC Entertainment A-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 21,6 Prozent auf 2,00 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von AMC Entertainment A nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 21,6 Prozent auf 2,00 USD. Die AMC Entertainment A-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,95 USD ab. Bei 1,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 6.909.907 AMC Entertainment A-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,48 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 373,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,95 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AMC Entertainment A am 08.08.2023. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 1.347,90 USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.199,10 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,295 USD je AMC Entertainment A-Aktie.

