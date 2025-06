AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Montagnachmittag höher

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 112,52 USD zu.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 112,52 USD. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 113,43 USD zu. Mit einem Wert von 111,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.477.750 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 187,25 USD erreichte der Titel am 11.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 150,00 USD.

Am 06.05.2025 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,08 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,44 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 5,47 Mrd. USD eingefahren.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 3,97 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Amazon-Aktie forciert KI-Unabhängigkeit: Kommt der Bruch mit NVIDIA?

Rückenwind für NVIDIA-Aktie: Tesla-CEO Elon Musk stellt weitere Chipaufträge in Aussicht

AMD-Bär gibt auf: AMD-Aktie trotz Analystenupgrade schwächer