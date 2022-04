AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 96,21 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sogar auf 96,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 94,97 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 8.136 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.11.2021 bei 144,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,01 Prozent. Am 20.05.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 38,20 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 149,25 USD.

Am 03.05.2022 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,92 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 3,24 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 32,78 Prozent verringert.

Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2022-Bilanz am 03.05.2022.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2023 4,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com