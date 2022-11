AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 2,9 Prozent auf 68,14 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 68,14 EUR an. Bei 68,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 343 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 144,32 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,79 Prozent. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 134,40 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 01.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,67 USD gegenüber 0,73 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 5.565,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.313,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,56 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

AMD-Aktie in Rot: AMD bleibt beim Quartalsergebnis im Rahmen der Erwartungen

Ausblick: AMD (Advanced Micro Devices) legt Quartalsergebnis vor

Texas Instruments-Aktie in Rot: TI übertrifft in Q3 Expertenprognosen - vorsichtiger Ausblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com