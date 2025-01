AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Freitagnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 121,48 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 121,48 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 122,72 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,00 USD. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.167.858 Stück gehandelt.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 227,29 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 87,10 Prozent. Am 14.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,50 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 29.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,18 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,82 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 5,80 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.02.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 03.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 3,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

