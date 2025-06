AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 127,61 USD zu.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 127,61 USD. Kurzfristig markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 128,25 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,79 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.799.799 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2024 bei 187,25 USD. Gewinne von 46,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 76,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 150,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,90 Prozent auf 7,44 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 3,89 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

