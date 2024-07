AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 141,53 USD nach.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,1 Prozent auf 141,53 USD ab. Im Tief verlor die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 141,36 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 144,15 USD. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 1.964.387 Aktien.

Am 09.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 227,29 USD. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 37,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,12 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 34,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 172,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,09 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,47 Mrd. USD gegenüber 5,35 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,49 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

