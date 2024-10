AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagnachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 157,29 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,5 Prozent auf 157,29 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 157,84 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 155,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.155.189 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2024 bei 227,29 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,50 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,12 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,80 Prozent.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 177,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,02 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 5,84 Mrd. USD gegenüber 5,36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2024 3,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

