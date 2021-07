AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aktuell: AMD (Advanced Micro Devices) mit stabiler Tendenz

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt bei 78,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,46 EUR aus. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 78,20 EUR ab. Bei 78,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 202 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 81,43 EUR. Am 25.07.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2022 2,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

AMD (AdvcancedMicroDevices) ist ein weltweiter Anbieter integrierter Schaltkreise für PCs und Computernetzwerke. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von Mikroprozessoren, Flash-Speicher sowie von Schaltkreisen für Kommunikations- und Netzwerkanwendungen. Von AMD entwickelte Grafikkarten werden in Spielekonsolen ebenso verbaut wie in PCs. Der Unternehmensbereich für Computerprodukte, der für die Herstellung und für den Vertrieb von Mikroprozessoren zuständig ist, ist die Haupteinnahmequelle von AMD. Ein Produkt- und Entwicklungsfokus liegt im Bereich Cloud Computing sowie in virtualisierten Arbeitsumgebungen.

