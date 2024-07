AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Im NASDAQ-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 140,08 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 141,22 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 140,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.759.476 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 227,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,12 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 33,52 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 172,50 USD.

Am 30.04.2024 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 5,47 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,24 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 10 Jahren verdient

Handel in New York: S&P 500 notiert schlussendlich im Minus

Börse New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Verlustzone