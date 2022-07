AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag im Aufwind

Um 27.07.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 87,38 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 87,39 EUR. Bei 85,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.197 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 144,32 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 39,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,30 EUR. Mit Abgaben von 26,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 149,25 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,13 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.887,00 USD – ein Plus von 70,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 3.445,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q2 2022 wird am 02.08.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2022 4,31 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

