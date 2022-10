AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Vormittag schwächer

Um 09:22 Uhr ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 60,23 EUR. Bei 60,20 EUR markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,21 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.593 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.11.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 58,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 56,50 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 6,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 149,25 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 02.08.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.550,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 70,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 3.850,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 01.11.2022 erwartet.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,66 USD je Aktie.

