AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagmittag höher

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 83,18 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 83,64 EUR. Mit einem Wert von 82,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 23.870 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,32 EUR) erklomm das Papier am 30.11.2021. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 42,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.05.2021 (59,46 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 149,25 USD an.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 01.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,92 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,52 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 4.826,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.244,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.05.2022 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2023 rechnen Experten am 02.05.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,69 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

