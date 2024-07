AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 143,32 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 143,32 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 144,57 USD. Mit einem Wert von 141,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 1.775.179 Aktien.

Am 09.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 227,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 58,59 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 93,12 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 53,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 172,50 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. AMD (Advanced Micro Devices) hat ein EPS von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,09 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig wurden 5,47 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5,35 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,49 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 10 Jahren verdient

Handel in New York: S&P 500 notiert schlussendlich im Minus

Börse New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Verlustzone