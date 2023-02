American Lithium Aktie News: American Lithium tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Die American Lithium-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 3,27 EUR. Bei 3,27 EUR markierte die American Lithium-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,38 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Der Tagesumsatz der American Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 14.630 Aktien.

Am 25.01.2023 markierte das Papier bei 3,47 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,18 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 176,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

American Lithium ließ sich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte American Lithium am 04.07.2023 präsentieren.

