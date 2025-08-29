Ameriwest Critical Metals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Ameriwest Critical Metals hat am 28.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD gegenüber -0,070 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,300 CAD gegenüber -0,170 CAD im Vorjahr verkündet.
