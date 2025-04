ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Flatexdegiro auf 26 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für flatexDEGIRO von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die tags zuvor veröffentlichten Eckdaten seien erheblich besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Christoph Greulich in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Online-Broker sei mit einem Rekordquartal ins Jahr gestartet. Der Experte erhöhte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027./edh/mis

