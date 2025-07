ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt EssilorLuxottica auf 'Buy' - Ziel 300 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Umsatz habe von einer Beschleunigung des Wachstums in den USA profitiert, schrieb Julien Dormois in einer ersten Reaktion am Montag. Trotz externen Drucks wie Importzölle habe sich die Profitabilität des Brillenkonzerns gut behauptet./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2025 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2025 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben