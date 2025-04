ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Flatexdegiro auf 'Hold' - Ziel 17 Euro

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für flatexDEGIRO nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Eckdaten des Online-Brokers seien dank der außergewöhnlich volatilen Aktienmärkte, die für erhöhte Handelsaktivitäten unter Privatanlegern gesorgt hätten, deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Dennoch habe sich Flatexdegiro dazu entschieden, wegen "erheblicher Unsicherheit" hinsichtlich der weiteren Marktentwicklung, die Prognose für das Gesamtjahr nicht zu erhöhen./edh/la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 08:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 08:49 / ET

