ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Analyst Janardan Menon schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass eine zehnprozentige Kürzung des Umsatzziels für das vierte Geschäftsquartal auf ihn übertrieben wirke. Infineon selbst habe bestätigt, dass die Lagerbestände weitgehend abgebaut sind, was zu einer Verbesserung der Umsatzentwicklung führe. Viel Rückenwind erwartet er bei dem Chipkonzern von Chinas Automobilindustrie und dem KI-Megatrend./rob/tih/la

