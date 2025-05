ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Santander auf 6,50 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 5,90 auf 6,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er seine Schätzungen für die spanische Bank überarbeitet, schrieb Benjamin Toms in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Nun berücksichtigten sie auch den Verkauf von Aktivitäten in Polen./rob/gl/edh

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 18:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 00:45 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------