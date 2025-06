ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Deutsche Pfandbriefbank - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank (pbb) nach den Zahlen zum ersten Quartal von 8,70 auf 8,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andreas Pläsier ließ in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auch aktuelle Marktentwicklungen in seine Schätzungen einfließen. Mit dem etwas höheren Kursziel für den Finanzierer von Gewerbeimmobilien orientiert er sich nun an seinen frisch eingeführten Prognosen für 2027./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

