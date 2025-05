ANALYSE-FLASH: Warburg senkt Ziel für DocMorris auf 10,80 Franken - 'Hold'

Werte in diesem Artikel

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DocMorris von 19 auf 10,80 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die geplante Kapitalerhöhung stärke das Vertrauen in die Bilanzqualität und Liquidität der Online-Apotheke, allerdings auf Kosten einer massiven Verwässerung des Gewinns je Aktie, schrieb Michael Heider in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

