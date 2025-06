ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt DocMorris auf 'Add' - Neues Ziel 10 Franken

Werte in diesem Artikel

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat DocMorris im Zuge der verbesserten finanziellen Stabilität der Online-Apotheke von "Reduce" auf "Add" hochgestuft. Das Kursziel habe er aufgrund der mit der erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung gestiegenen Aktienzahl von 19 auf 10 Franken angepasst, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2025 / 13:52 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------