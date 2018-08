Wirecard-Aktie auf Rekordkurs - HSBC sieht weitere Kursrally

Anzeige

Die wichtigsten News von finanzen.net per WhatsApp - so melden Sie sich an

Anzeige

Heute im Fokus

DAX schließt leichter -- Wall Street wenig bewegt -- E.ON präsentiert starke Zahlen -- Tesla-Aktie im Minus: Musk denkt über Delisting nach -- Munich Re, Disney, Snap im Fokus

Minister - Italien will Bank Monte Paschi doch privatisieren. Prudential verdient dank guter Geschäfte in Asien operativ mehr. Deutsche Ryanair-Piloten streiken am Freitag. LANXESS-Aktie zieht nach Ausstieg aus Kautschuk-Joint-Venture an. Samsung plant Investitionen von knapp 140 Milliarden Euro. Bitcoin auf Talfahrt.