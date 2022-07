STMicroelectronics hebt nach gutem Q2 Umsatzausblick an - Aktie steigt

Für das Gesamtjahr wird Konzernchef Jean-Marc Chery optimistischer und kalkuliert nun mit einem Umsatz von 15,9 bis 16,2 Milliarden US-Dollar, nach bisher 14,8 bis 15,3 Milliarden. Im zweiten Quartal stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um gut 28 Prozent auf 3,8 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Überschuss war mit 867 Millionen US-Dollar (850 Millionen Euro) mehr als doppelt so hoch wie vor einem Jahr.

So sorgt ein Mangel an Elektronikchips in der Autobranche und auch der breiten Industrie für hohe Verkaufspreise für die Halbleiter. Für das dritte Quartal stellt STMicroelectronics Erlöse von 4,24 Milliarden Euro in Aussicht, plus oder minus 3,50 Prozent. Die Aktien steigen am Donnerstag an der EURONEXT zeitweise um 2,2 Prozent auf 35,765 Euro.

Analyst Janardan Menon vom Investmenthaus Jefferies glaubt, dass der in seinen Augen starke Ausblick auf guten Geschäften mit Chips für das neue iPhone 14 sowie einer starken Nachfrage der Autobranche und der Industrie basiert. Allerdings warnt er auch davor, dass viele Unternehmen wegen des langen Chipmangels mittlerweile auch die Elektronikbauteile horteten. Ab dem Schlussquartal könnte daher ein Lagerbestandsabbau drohen, der die Chipnachfrage belasten würde.

/mis/ngu/zb

GENF (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf STMicroelectronics N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf STMicroelectronics N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf STMicroelectronics N.V.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com