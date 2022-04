Ausblick: Swisscom präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Swisscom präsentiert in der am 28.04.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,91 CHF je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 43,91 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 12,32 CHF je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,73 Prozent auf 2,75 Milliarden CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,80 Milliarden CHF in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 28,95 CHF aus. Im Vorjahr waren 35,37 CHF je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 11,13 Milliarden CHF, nachdem im Vorjahr 11,18 Milliarden CHF in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com