Global Fashion Group will sich 120 Millionen Euro durch Kapitalerhöhung holen

Die Global Fashion Group -Aktien sollen sofort angeboten werden, und zwar ausschließlich institutionellen Investoren, teilte der SDAX -Konzern am Dienstagabend mit. Auf der Handelsplattform Tradegate gab die Aktie zum Xetra-Schlusskurs deutlich nach.

Das Geld solle in Investments etwa in Technologie und Liefer-Infrastruktur fließen, teilte das Unternehmen weiter mit. Die Aktie hat sich im laufenden Jahr mehr als verdreifacht, so dass der Zeitpunkt für eine Kapitalerhöhung aus Unternehmenssicht günstig sein könnte.

LUXEMBURG (dpa-AFX)

