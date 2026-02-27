DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin54.732 -1,8%Euro1,1806 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ Rheinmetall 703000 Netflix 552484 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ RENK RENK73 BVB (Borussia Dortmund) 549309 Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
Small Caps mit Marktführerschaft: Warum Investoren diese 3 Werte übersehen Small Caps mit Marktführerschaft: Warum Investoren diese 3 Werte übersehen
Februar 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus Februar 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Angriffe auf Iran: London warnt vor Eskalation

28.02.26 13:51 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Nach Beginn der jüngsten amerikanisch-israelischen Militärschläge gegen den Iran hat die britische Regierung vor einer Eskalation des Konflikts gewarnt. Premierminister Keir Starmer berief am Vormittag eine Sitzung des nationalen Krisenstabs Cobra ein, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Wer­bung

London wolle "keine weitere Eskalation zu einem weiteren regionalen Konflikt sehen", zitierte PA einen Regierungssprecher. Iran dürfe niemals Atomwaffen entwickeln, deswegen habe man stets Bemühungen um eine Verhandlungslösung unterstützt, so der Sprecher weiter.

Aufruf an Bürger in Golfregion zu Schutzsuche

Vor dem Hintergrund iranischer Vergeltungsschläge auf US-Verbündete in der Golfregion rief die Regierung in London zudem ihre Staatsbürger dazu auf, Schutz in Gebäuden zu suchen.

"Angesichts von Berichten über Raketenangriffe sollten britische Staatsbürger in Bahrain, Kuwait, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten unverzüglich an ihrem Aufenthaltsort Schutz suchen", hieß es in einem Aufruf des britischen Außenministeriums auf der Social-Media-Plattform X. "Bleiben Sie in Innenräumen an einem sicheren Ort, vermeiden Sie jegliches Reisen und folgen Sie den Anweisungen der lokalen Behörden", so die Mitteilung weiter. Auch von Reisen nach Israel und in die Palästinensergebiete rät London derzeit ab.

Wer­bung

Labour-Politikerin warnt London vor Verwicklung in Konflikt

Die Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im britischen Unterhaus, Emily Thornberry, sagte der BBC, es gebe keine Hinweise auf eine britische Beteiligung an den israelisch-amerikanischen Angriffen auf den Iran. Gleichzeitig zweifelte die Abgeordnete der regierenden Labour-Partei die Rechtmäßigkeit des Vorgehens Israels und der USA an. "Ich glaube, es gibt keine rechtliche Grundlage für diese Maßnahme." Großbritannien solle sich nicht hineinziehen lassen, mahnte sie.

Israel und die USA hatten am Morgen mit Angriffen aus der Luft und von See auf den Iran begonnen. US-Präsident Donald Trump begründete dies mit dem angeblichen Streben Teherans nach Langstreckenraketen und Atomwaffen. Der Iran reagierte mit Raketenangriffen auf US-Stützpunkte in den arabischen Golfstaaten./cmy/DP/mis