Verkaufswelle: DAX schließt unter 11.600 Punkten

Angesichts der verschärften Corona-Krise ist der DAX am Mittwoch erstmals seit Juni wieder unter die Marke von 12.000 Punkten gefallen. Mit 11.848,31 Zählern verzeichnete der Leitindex am Mittwoch zum Start einen Abschlag von 1,78 Prozent. Im Verlauf ging es jedoch noch weitaus tiefer bergab. Sein Tagestief markierte der deutsche Leitindex bei 11.457,12 Stellen. Den Handel verließ er letztlich bei 11.560,51 Punkten (-4,17 Prozent).

Am deutschen Aktienmarkt rollte am Mittwoch die Ausverkaufswelle mit hohem Tempo weiter. Die stark sinkenden Kurse spiegelten die Furcht der Anleger vor einem neuen Lockdown wider.

Die zweite Corona-Welle rolle über Europa, in Frankreich und Deutschland zeichneten sich Lockdowns oder Teil-Lockdowns ab und Geschäftsaussichten sowie Wirtschaftsindikatoren in der Eurozone verschlechterten sich rapide, fassten die Experten der Société Générale das Geschehen zusammen. Der Markt habe damit begonnen, weitere Lockdowns - ob teilweise oder komplett - in die Kurse einzuarbeiten, erläuterte Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axi.

Derzeit beraten hierzulande Bund und Länder über das weitere Vorgehen zur Eindämmung der Pandemie. Eine weitere Verschärfung der Beschränkungen zeichnet sich ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will etwa Restaurants für einen Monat schließen.

