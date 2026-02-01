DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2000 +0,3%Nas22.841 +1,0%Bitcoin54.753 ±0,0%Euro1,1779 -0,1%Öl71,45 -0,1%Gold5.170 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Wall Street weit im Plus -- Bayer: Klage gegen J&J wegen irreführender Werbung eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
HENSOLDT-Aktie im Blick: Vertrag von CEO Dörre bis Ende 2031 verlängert HENSOLDT-Aktie im Blick: Vertrag von CEO Dörre bis Ende 2031 verlängert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Anwälte kritisieren Festnahme von Ex-Minister Mandelson

24.02.26 20:02 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Anwälte des britischen Ex-Ministers Peter Mandelson haben dessen vorübergehende Festnahme im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal scharf kritisiert. Diese sei ausgelöst worden durch die "haltlose Behauptung", Mandelson plane, das Land zu verlassen und dauerhaft im Ausland zu leben, teilte die Kanzlei der Nachrichtenagentur PA zufolge mit. Diese Behauptung sei in keiner Weise wahr.

Wer­bung

Der 72-Jährige war am Montag von der Metropolitan Police festgenommen worden. In der Nacht zum Dienstag nach einer Befragung wurde er unter Auflagen wieder entlassen. Mandelson wird Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt vorgeworfen. Er soll Epstein während der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise sensible Regierungsinformationen zugespielt haben.

Für Mandelson habe es oberste Priorität, zu kooperieren und seinen Namen reinzuwaschen, teilte die Kanzlei Mishcon de Reya mit. Der frühere britische Botschafter in den USA sei festgenommen worden, obwohl mit der Polizei vereinbart gewesen sei, dass er im nächsten Monat freiwillig zu einer Befragung erscheinen würde./mj/DP/he