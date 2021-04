Wirecard-Aktie: Ermittlungsverfahren zur Rolle der Bafin im Fall Wirecard eingeleitet

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Bitcoin mit Rekord -- Bundesregierung will bundesweite Corona-Notbremse ziehen -- Durchbruch bei VW-Tarifverhandlungen? -- ZEW, LEONI, Siemens Healthineers im Fokus

Ermittlungsverfahren zur Rolle der Bafin im Fall Wirecard eingeleitet. BAUER will zurück in die schwarzen Zahlen. HUGO BOSS baut Online-Geschäft weiter aus. Nordex liefert Anlagen nach Polen. Givaudan gewinnt zum Jahresauftakt an Schwung. Just Eat Takeaway verzeichnet erneut mehr Bestellungen. EVOTEC startet Forschungskooperation mit Bristol-Myers. Dermapharm will 2021 kräftig wachsen.